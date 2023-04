Am Samstag gegen 15.30 Uhr war der 32-Jährige mit einem Laster mit Kran auf der Landstraße 1164 von Gerstetten in Richtung Herbrechtingen unterwegs. Als er unter einer Brücke durchfuhr, blieb der Kran an dem Bauwerk hängen. Dabei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Die zuständige Straßenmeisterei überprüfte den Schaden an der Brücke - und konnte Entwarnung geben. Der Unfall hatte keinen Einfluss auf die Statik. Der an dem Bauwerk entstandene Schaden steht noch nicht fest.

Der Lastwagen war allerdings nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Giengen (Tel. 07322/96530) ermittelt nun die Ursache für den Unfall. Möglicherweise wurde der Kran vor der Fahrt nicht weit genug abgesenkt.