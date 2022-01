Bei einem Verkehrsunfall in der Karlstraße in Ulm wurden am Samstagabend zwei Personen leicht verletzt. Beim Abbiegen kam es zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Die Straße wurde am Unfallort gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, wird die Sperrung aufgehoben, sobald ein Abschleppwagen die beteiligten Autos entfernt hat.