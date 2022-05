In Wiblingen sind am Freitagabend zwei Autos kollidiert, drei Menschen wurden dabei verletzt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wollte ein Autofahrer gegen 20.55 Uhr vom Wiblinger Ring nach links in die Reutlinger Straße abbiegen, übersah dabei aber ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Auf Bildern...