Polizei, Feuerwehr und mehrere Abschlepper sind am Montagnachmittag vor Ort: Zwischen Ulm und Blaustein sind auf der B28 am Montag um 13.30 Uhr vier Autos zusammengeprallt. Ernstlich verletzt wurde nach ersten Informationen offenbar niemand. Allerdings musste die B28 wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. Kurz nach 15.15 Uhr konnte die Fahrbahn zumindest in Richtung Ulm wieder freigeben werden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Zeitung. Die Sperrung Richtung Blaustein wird noch eine Weile andauern, so die Polizei. Die Straßenmeisterei muss die Fahrbahn erst noch reinigen. Am Nachmittag bildete sich ein langer Rückstau.