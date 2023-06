Vier Autos sind am Mittwochnachmittag auf der alten B19 nahe der Autobahnanschlussstelle Ulm-Ost bei Seligweiler ineinander gekracht. Es gab Verletze, Rettungskräfte waren vor Ort. In der Folge des Unfalls bildeten sich lange Staus. Die Geduld der Autofahrer war gefragt. Der Verkehr in Richtung Ulm-Ost wurde am Kreisverkehr Böfingen zurückgeleitet; aus Ulm kommend war die Autobahnanschlussstelle zeitweilig nur mit großen Umwegen zu erreichen.