Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 7 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen der Bollinger- und Dornstadter Straße in Ulm unterwegs. Ein 54-jähriger Traktorfahrer näherte sich der Frau von hinten und erwischte sie beim Vorbeifahren mit dem Fahrzeug am Kopf.

Traktorfahrer hatte Unfall offenbar nicht bemerkt

Die Frau stürzte in einen angrenzenden Acker und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der Fahrer hatte den Unfall offenbar nicht bemerkt und fuhr weiter, er wurde nach einer Fahndung in der näheren Umgebung ausfindig gemacht.

Der Traktor hatte laut Polizeisprecher zum Zeitpunkt des Unfalls einen sogenannten Heuwender hinter sich hergezogen. Ob dieser den Kopf der Frau traf, war aber noch unklar. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm die weiteren Ermittlungen auf.