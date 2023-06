In der Ulmer Weststadt nahe der Ehinger Anlagen hat es am Montagmittag (26.6.) stark nach Diesel gestunken. Eine Reporterin der SÜDWEST PRESSE beobachtete gegen 12 Uhr, dass am südlichen Ende der Kreuzung Bismarckring/Zinglerstraße ein Lkw stand und den Verkehr blockierte. Ein Anwohner sagte, dass der Lastwagen Diesel verloren habe.

Eine Polizeisprecherin bestätigte auf Nachfrage, dass ein Lkw auf der Straße herumstand. Vorher habe er ein Verkehrsschild umgefahren. Zu dem Stau und möglichen Straßensperrungen war der Polizei noch nichts bekannt.

Stand 13.30 Uhr läuft der Einsatz noch. Warum der Lkw erst gegen das Verkehrsschild fuhr und dann Öl auslief, ist noch unklar. Wie viel Öl auslief und ob außer dem Verkehrszeichen etwas beschädigt wurde, ist ebenfalls noch nicht bekannt.