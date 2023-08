In Ulm hat am Freitagmittag (25.8.) ein Bus einen Motorroller erfasst. Nach Angaben eines Polizeisprechers passierte der Unfall gegen 13.15 Uhr an der Ecke Wagner-/Elisabethenstraße. Die Rollerfahrerin war zunächst vom Bismarckring (B10) kommend in die Wagnerstraße Richtung Söflingen abgebogen. Wenig später wollte sie nach links in die Elisabethenstraße abbiegen, übersah aber den Bus, der auf den Straßenbahngleisen in der Mitte fuhr.

Daraufhin stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die Rollerfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall sei der Verkehr kurzzeitig behindert gewesen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 6000 bis 7000 Euro.

Eine Reporterin der Südwest Presse hatte an der Unfallstelle beobachtet, dass dort mindestens drei Rettungswagen vorfuhren.