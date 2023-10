Am Dienstagmorgen (11.10.) gegen 9.15 Uhr ist es auf der Frauenstraße in der Ulmer Innenstadt auf der Höhe des alten Friedhofs zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Grund war ein Feuerwehrauto, das gerade zu einer Personenrettung auf dem Weg zur Herdbrücke war. Einer der beiden Autofahrer wollte dem Einsatzwagen ausweichen und stieß dabei mit einem weiteren Auto zusammen. Der Fahrer war gerade dabei in eine Parklücke am Straßenrand einzuparken.

Nach Informationen der Polizei Ulm blieben beide Autofahrer unverletzt, auch der Schaden an den beiden PKW wurde als klein betitelt.