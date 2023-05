In der Ulmer Neutorstraße sind am Samstagabend, 20. Mai, eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen. Die Straßenbahn der Linie 2 fuhr in Richtung Neutorbrücke, als ihr gegen 18.20 Uhr ein 22-Jähriger in seinem VW entgegenkam. Weder der Autofahrer noch der 53-jährige Straßenbahnfahrer konnten rechtzeitig anhalten – und so stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen.

Der VW-Fahrer und ein 26-jähriger Fahrgast wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt, laut Polizei könnte einer der beiden Fahrer eine rote Ampel übersehen haben. Die Straßenbahn konnte wieder fahrbereit gemacht werden. Der VW musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro.