Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend (05.07.2023) mit seinem vollbesetzten Auto verunglückt. Vermutlich war er in der Straße Am Hochsträß zu schnell in eine Kurve gefahren. Das Auto kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Wie geht es den Insassen des Fahrzeugs?

Der Fahrer und alle Mitfahrer wurden verletzt, am glimpflichsten kamen ein 16-Jähriger und eine 14-Jährige davon, die nur leicht verletzt wurden. Der Fahrer und zwei 18-jährige Autoinsassen wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Der Opel des 19-Jährigen hat nur noch Schrottwert, die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 8.000 Euro.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut auf die Gurtpflicht hin, die schwere Verletzungen oder tödliche Ausgänge verhindern kann. Bei dem aktuellen Unfall soll mindestens einer der Autoinsassen nicht angeschnallt gewesen sein.