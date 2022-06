Drei eingestürzte Holzhütten, insgesamt mehr als 10 000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag in Hüttisheim. Wie die Polizei mitteilt, war ein 53-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit seinem Transporter in der Lindenstraße unterwegs. Dabei fuhr er an einer Holzhütte vorbei, d...