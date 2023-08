Die Polizei rückt am frühen Freitagmorgen (25.08.2023) in den Erbacher Stadtteil Ersingen aus: Ein Unfall hat sich gegen 6.30 Uhr am Ortsausgang nach Achstetten ereignet. Ein Betonmischfahrzeug ist umgekippt, nach ersten Informationen wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt.

Weitere Infos folgen.