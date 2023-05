Ein Unbekannter ist mit einem Fahrzeug gegen eine Hauswand gekracht und anschließend geflüchtet. Der Unfall ereignete sich laut Polizei innerorts in Bollingen auf der Blautalstraße in Fahrtrichtung Blaustein. Vermutlich habe sich der Unfall zwischen Donnerstag und Montag, 18. bis 22. Mai 2023 ereignet, als das Fahrzeug wegen zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Polizeiposten Dornstadt schätzt den Schaden am Gebäude auf rund 1000 Euro.