Vier Menschen sind am Freitag kurz nach 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Blaubeuren verletzt worden und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Autofahrer, der auf der Bundesstraße 492 in Richtung Schelklingen unterwegs war, auf Höhe des Autoha...