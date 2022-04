Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Unfall am Dienstag, 5. April, verletzt worden. Wie die Polizei meldet, war um 13.45 Uhr eine 28-Jährige mit ihrem Toyota auf dem Weg von Rammingen in Richtung Langenau. Sie wollte nach links in Richtung Hartgartenweg abbiegen und kündigte dies auch an. Vor i...