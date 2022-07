Zwei Männer wurden nach einem Unfall am Dienstag, 12. Juli, bei Laichingen zur Untersuchung in Kliniken gebracht. Gegen 14.30 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem Skoda von Laichingen Richtung Suppingen unterwegs gewesen. Auf Höhe der Einmündung zur Deponie wartete ein 83-Jähriger in seinem VW au...