Ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer ist in Ingoldingen (Kreis Biberach) mit einem Auto zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Der Mann war am Samstagmorgen (22. Juli 2023) gegen 10 Uhr mit seiner Frau auf einem Weg zwischen den Ortsteilen Wattenweiler und Winterstettenstadt unterwegs, als ihnen ein Auto entgegenkam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 84-Jährige missachtete den Angaben zufolge das Rechtsfahrgebot, weshalb der 81-jährige Autofahrer eine Vollbremsung machte und versuchte, nach rechts auszuweichen.

Pedelecfahrer stirbt nach Unfall

Den Zusammenstoß konnte er laut Polizei jedoch nicht mehr verhindern. Der Pedelec-Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer und seine 16-jährige Beifahrerin sowie die Ehefrau des Verstorbenen erlitten einen Schock und wurden von Notfallseelsorgern betreut.

Straße nach Unfall mit Pedelecfahrer gesperrt

Am Auto entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro, am Pedelec in Höhe von 1500 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs und der Verantwortlichkeit wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Für die Rettungsarbeiten war die Straße bis 13.45 Uhr gesperrt.