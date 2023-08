Die Kreisstraße 15 von Illertissen-Tiefenbach in Richtung Gannertshofen war Montag (28. August 2023) nach dem vielen Regen nass. Eine 19-Jährige schätzte den Straßenzustand offenbar falsch ein – jedenfalls fuhr sie zu schnell. Laut Polizei verlor die junge Fahrerin auf der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto. Das geriet ins Rutschen und die Fahrerin verzog das Lenkrad nach rechts. Daraufhin schleuderte der Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Auto einer ebenfalls 19-jährigen Fahrerin.

Mit Rettungswagen in Klinik gebracht

Die Beifahrerin der Unfallverursacherin, sowie die Fahrerin und Beifahrerin des entgegenkommenden Autos wurden nach Angaben der Polizei jeweils leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung durch die Feuerwehr komplett gesperrt werden. Den Sachschaden gibt die Polizei mit insgesamt rund 25.000 Euro an.