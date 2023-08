Den ganzen Tag Regen. Das hatte am Montag (28. August 2023) auch Auswirkungen auf den Zustand der Straßen, die waren richtig nass. Das wurde unter anderem einem Autofahrer zum Verhängnis, der mit seinem Wagen auf der A8 bei Elchingen unterwegs war. Laut Polizei fuhr der 45-Jährige auf dem linken der drei Fahrstreifen und geriet aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern.

Fahrer leicht verletzt

Nachdem sein Auto mit der am Leitplanke am rechten Fahrbahnrand kollidiert war, drehte sich das Fahrzeug erneut und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer wurde beidem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus zur Kontrolle eingeliefert. Der Wagen war laut Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.