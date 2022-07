Bei einem Unfall am Montag auf der B30 in Ulm erlitt eine 30-Jährige leichte Verletzungen. Gegen 15 Uhr war sie mit ihrem Opel auf der B30 von Biberach Richtung Ulm unterwegs gewesen. An der Anschlussstelle Ulm-Wiblingen auf die Wiblinger Allee musste sie verkehrsbedingt abbremsen.

Dies bemerkte ein...