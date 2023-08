Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen (29.8.) auf der B10 auf der linken Spur in Richtung Geislingen gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fiel der junge Mann gegen 8 Uhr kurz nach dem Lehrer-Tal-Tunnel wohl in einen Sekundenschlaf. Sein Wagen kam daher auf den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße, auf dem ein 44-Jähriger mit einem Mercedes fuhr.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde die 46-jährige Beifahrerin in dem Mercedes leicht verletzt. Den Schaden an den beiden Autos gibt die Polizei mit rund 4000 Euro an. Der 22-Jähriger wird nun angezeigt. Seinen Führerschein durfte er nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft jedoch behalten.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Straßenverkehrsordnung von Fahrerinnen und Fahrern verlangt, jederzeit körperlich fit zu sein. Um eben Unfälle durch Übermüdung und Sekundenschlaf zu verhindern.