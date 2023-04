Nach einem Unfall auf der B28 bei Blaustein-Klingenstein am Samstag, 29.04.2023, war die Bundesstraße rund zwei Stunden lang gesperrt. Ein Kleinlaster, der auf der B28/Ulmer Straße in Richtung Ulm fuhr, wollte links abbiegen und holte dazu in einem Bogen nach rechts aus. Dies teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mit. Ein hinter ihm fahrender Pkw krachte dem Lkw in die linke Seite.

Unfall auf B28 bei Blaustein: Zwei Auto-Insassen verletzt

Der Autofahrer und dessen Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Alarm ging bei der Polizei um 12.47 Uhr ein; die Sperrung der B28 für die Unfallaufnahme dauerte bis etwa 14.50 Uhr.