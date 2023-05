Die Meldung an die Polizei klang dramatisch: „Unfall mit einem Bus voller Jugendlicher auf der Autobahn 7 bei Kirchdorf an der Iller.“ Ein Horrorszenario, bei dem auch die Einsatzzentrale am frühen Morgen hellwach wurde. „Wir haben alles rausgeschickt, was ging“, sagte ein Polizeisprecher. Glücklicherweise war der Unfall aber weniger dramatisch als zunächst angenommen.

Bus-Unfall auf A7 bei Kirchdorf: Was ist passiert?

Wie sich herausstellte, war der Fahrer des italienischen Reisebusses aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Mittelleitplanke touchiert. „Der Fahrer konnte den Bus aber noch selbst auf den Seitenstreifen steuern und soweit wir wissen, gab es keine Verletzten“, so die Auskunft der Polizei. Größere Verkehrsbehinderungen wurden nicht gemeldet.