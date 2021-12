Seit Wochen ist das Vorhaben der Neu-Ulmer Wirtschaftskanzlei Schneider Geiwitz (SGP), am Ulmer Donauufer einen neuen Firmensitz zu bauen, umstritten. Nun steht die Entscheidung an. Am Dienstag soll sich der Bauausschuss mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan befassen, einen Tag später, am Mittwoc...