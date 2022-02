Es war am Dienstag ein Fehlstart, wie er im Buche steht: Die Impfkampagne sollte neuen Schwung bekommen durch Impfangebote in den Apotheken. In der Region gibt es jedoch keine Apotheke, die zum Start Impfungen gegen Covid-19 anbietet. Auch in Blaubeuren hat man abgewunken. Vor allem wegen Personalma...