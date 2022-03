Das Aufgetischt-Team der SÜDWEST PRESSE wollte es wissen: Wie sind die Ess- und Einkaufsgewohnheiten der Foodies in der Region Ulm? Nicht nur die Leser des kostenlosen wöchentlichen Aufgetischt-Newsletters , die sich besonders für Genuss-Themen, Rezepte und Neues im Bereich Restaurants im Raum Ulm interessieren, waren gefragt. Jeder konnte mitmachen. Hier kommen die Ergebnisse:

Von den 143 Teilnehmern im Raum Ulm haben 107 angegeben, sie kochen sehr gerne selbst. Das sind satte 75 Prozent. Ab und zu greifen 21 Leser zum Kochlöffel, 12 eher selten und 3 gar nicht.

Beim Thema Klima wird’s durchwachsen: Knapp die Hälfte – 67 Leserinnen und Leser – achten bei ihrer Ernährung auch auf Klima-Aspekte. 41 gaben an „eher nicht“, und 34 sagen ganz ehrlich: „nein“.

Wie oft gehen Sie zum Essen aus? Auch das wollten wir von den 143 Befragten wissen. Nur 8 Prozent (11 Probanden) beantworten diese Frage mit „fast täglich“. Ebenso viele sagten „so gut wie nie“. Mindestens einmal die Woche kehren 22 Prozent der Leserinnen und Leser (32) zum Essen ein beziehungsweise lassen kochen, etwas seltener tun das 32 Prozent („im Monat mindestens einmal“: 45 Leser), und eher selten gehen 30 Prozent der Befragten (43) zum Essen.

„Ich bin ein absoluter Genussmensch, gutes Essen spielt eine große Rolle“ – das würden 71 Befragte (50 Prozent) unterschreiben. 69 finden gutes Essen wichtig (48 Prozent), und nur 3 gaben an, dass dies weniger wichtig sei. Niemand gab an, dass Ernährung generell keine große Rolle spiele – kein Wunder, sonst würden sie auch nicht an einer Umfrage dazu teilnehmen.

Regelmäßig kaufen 48 der Befragten an, Bioprodukte zu kaufen. „Immer öfter“ haben 34 geantwortet, selten kaufen 28 der 143 Befragten Bio ein, und gar nicht gaben immerhin noch 33, also 23 Prozent, an.

Übrigens: Unsere Befragung war natürlich keine repräsentative Umfrage, sondern zeigt nur, wie sich die 143 Befragten geäußert haben.

