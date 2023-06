Die Flohmärkte des Ulmer Zelts gehören zu den beliebtesten in der Ulmer Region. Sie finden dieses Jahr am Samstag, 3. Juni und Samstag, 24. Juni statt. Viele Aussteller und Besucher fiebern wochenlang auf die Termine hin und checken regelmäßig die Wetter-Apps. In diesem Jahr finden die Flohmärkte unter erschwerten Bedingungen statt.

Wo Parken beim Zelt-Flohmarkt?

Generell ist das Parken am Zelt-Flohmarkt schwierig, denn der eigentliche Parkplatz ist ja voll mit den Ständen. Nur die Verkäufer dürfen auf dem Platz bei ihren Ständen parken. Bislang stellten die meisten Besucher ihre Autos auf dem Parkplatz bei der Donauhalle ab, entweder auf dem kleinen gepflasterten direkt vor der Donauhalle oder auf dem Park-And-Ride-Parkplatz jenseits der Wielandstraße. Das Parken ist dabei nicht das Problem, sondern der Weg zum Volksfestplatz: Denn die Stege zwischen Mittlerem und Unterem Ausee, die am Hotel Lago vorbei Richtung Volksfestplatz führen, sind gesperrt.

Brücke am Großen Ausee wird ersetzt

© Foto: Verena Schühly

Die Besucher müssen also einen Umweg laufen, entweder einmal quer durch die Friedrichsau oder einmal um alle Messehallen rum.

Einige Besucher haben in den vergangenen Jahren kurzerhand auf der anderen Seite der Donau geparkt, beim Sportgelände des SVO. Doch auch hier gibt es ein Problem: Seit Montag ist der Fußgängersteg zwischen SVO und Friedrichsau gesperrt. Nachdem viele Fußgänger, aber auch Radfahrer die Sperren umgangen haben , haben die Städte sogar nachgebessert und Gitter verschraubt - denn die Brücke wird als nicht sicher eingestuft.

Mit dem ÖPNV zum Zelt-Flohmarkt

Auch für Nutzer des ÖPNV ist die Anreise weniger komfortabel. Zum einen fährt in den Ferien keine Straßenbahn auf der Linie 1. Wegen Bauarbeiten sind Busse statt Bahnen auf der Strecke unterwegs. Wer wie gewohnt an der Haltestelle „Donauhalle“ aussteigt, dem empfehlen die Macher des Ulmer Zelts, einmal um die Messe herum zum Volksfestplatz zu laufen. Wer lieber durch den grünen Park gehen will, sollte bereits an der Haltestelle „Wohnpark Friedrichsau“ aussteigen.

Mit dem Fahrrad zum Zelt-Flohmarkt

Radler sollten ebenfalls die Brückensperrungen einplanen. Sie haben es aber am einfachsten, den Weg zum Zelt-Flohmarkt, denn der Volksfestplatz liegt direkt am Donau-Radweg.

Wer den Zelt-Flohmarkt dann endlich gefunden hat, kann nach Herzenslaune stöbern und feilschen - und sich im Biergarten mit den Essensständen bzw. dem weißen Gastronomie-Zelt verwöhnen lassen. Dieses hat an den Flohmarkt-Samstagen bereits ab 8 Uhr geöffnet.