Der Aufkleber springt einem in der viel befahrenen und ein wenig grauen Zinglerstraße in Ulm sofort ins Auge: Die Wörter „Ice Cream Media“ sind in türkis wie drei Eiskugeln übereinander auf einer rosafarbenen Waffel platziert, oben drauf thront eine pinke Kirsche, und der Hintergrund ist hel...