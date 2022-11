Im Hause hier am Platz/ wohnte bei seinem Leibarzt/ Dr. Johannes Münsinger/ um kais: MAX zu grüßen/ graf Eberhard im Bart/Württembergs geliebter/ Herr – ANNO 1494.“ Mit Geduld lässt sich dieser Text entziffern, der, in Stein gemeißelt, seit Kurzem in der Platzgasse am umgebauten Hause Abt ...