Nicht an Pizza, an Burger oder Pommes, sondern an fetter Beute war ein Mann interessiert, der in der Nacht auf Mittwoch, den 20.04., mit Hilfe eines Tricks in der Ulmer Innenstadt einen Lieferdienst-Mitarbeiter mit vorgehaltener Pistole überfallen hat.

Um kurz nach zwei Uhr früh hatte der Mann in d...