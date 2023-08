Die Teilung und der Umbau des Gebäudes in der Hirschstraße, in dem früher S. Oliver zu finden war, laufen beim Buchhändler Hugendubel bereits. Nun beginnen am 17. August auch die Bauarbeiten im Bereich des Eckgebäudes Hirschstraße/Wengengasse, das gab Thomas Schulz von der architekturwerkstatt...