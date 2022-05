Ulms und Neu-Ulms Gastro-Szene hat in den vergangenen Jahren trotz Corona an Vielfalt zugenommen – und an Qualität. Die Auswahl an schönen Biergärten ist aber überschaubar. Der Liederkranz gehört zu den reizvollsten. Als Kultur-Biergarten ist er jüngst aufgeblüht, aber das Gebäude selbst i...