In der Stadt geht das Fischerstechen in die nächste Runde und es ist einiges an Kultur geboten. Auf dem Land wird Sommerfest gefeiert und Kapellen spielen. In diesem Artikel haben wir zusammengefasst, wo was wann in Ulm und Umland stattfindet. Alle Feste am Wochenende, 29. bis 31. Juli, im Überblick.

Ulm: Veranstaltungen am Wochenende 29. bis 31. Juli

Fischerstechen in Ulm am Sonntag, 31. Juli

Nach fünf Jahren Pause findet das Ulmer Fischerstechen 2022 erstmals wieder statt. An diesem Wochenende geht das Event in die zweite Runde. Was das genau ist und wann die Wettkämpfe stattfinden, lest ihr in diesem Artikel zum Fischerstechen 2022

„Stürmt die Burg“ am 30. Juli: Diana Ezerex tritt auf

Die Kult gewordene Pop-Up-Location auf der Wilhelmsburg in Ulm hat wieder geöffnet. Bei „Stürmt die Burg“ bespielen beim diesjährigen Kultursommer bis zum 28. August rund 90 Akteure die Bundesfestung. Die in Biberach aufgewachsene Diana Ezerex, die ehrenamtlich bundesweit in Gefängnissen Konzerte gibt, dürfte einer der überregional bekanntesten Namen im Programmheft sein. Sie gibt am Freitag, 30. Juli, ein Konzert. Die Musik der Singer-Songwriterin mit deutsch-nigerianischen Wurzeln bewegt sich zwischen Pop, Hip-Hop und Soul. Hier gibt es das „Stürmt die Burg“-Programm nachzulesen.

Region: Veranstaltungen am Wochenende 29. bis 31. Juli

Nicht nur in der Stadt Ulm wird am Wochenende gefeiert. Auch auf dem Land und in umliegenden Dörfern in der Region laden einige Vereine und Kulturinstitutionen ein. Was in der Region geboten ist, lesen Sie hier:

Bernstadt: Der Garten- und Obstbaumverein lädt zum Sommerfest am Sonntag, 31 Juli, hinter der Riedwiesenhalle in Bernstadt ein. Los geht’s ab 11 Uhr, im Anschluss des „Gottesdienst im Grünen“. Falls es tatsächlich regnen sollte wird die Veranstaltung in die Riedwiesenhalle verlegt. Die Gäste werden mit leckerem Essen verwöhnt.

Arnegg: Die Feuerwehr Arnegg lädt am Sonntag, 31. Juli, ab 10 Uhr, zur Florian-Hockete im Feuerwehr Gerätehaus ein. Ab 11.30 Uhr, Live Musik mit Alfred und seinen Musikanten und um 15 Uhr Fahrzeugweihe. Die Hockete und Spielstraße finden bei jeder Witterung statt.

Schießen: Das Pfarrfest der Pfarrei „Maria Geburt“ in Schießen findet am Sonntag, 31. Juli, statt. Begonnen wird das Fest mit einem Gottesdienst um 10 Uhr im Pfarrgarten. Anschließend unterhält die „Seniorenkapelle Schießen“ beim Frühschoppen und reichhaltigen Mittagstisch. Um 14.30 Uhr werden die Kinder des Kindergartens St. Marien eine kleine Aufführung darbieten. Nach Kaffee und Kuchen startet um 17.30 Uhr die „Trachtenkapelle Schießen“ mit ihrem musikalischen Programm und sorgt bei Brotzeit und Barbetrieb für beste Unterhaltung. Der Erlös ist für Sanierungsarbeiten am Pfarrhof bestimmt. Das Fest findet bei jeder Witterung statt.