Benzin- und Dieselpreise, die Autofahrer in den vergangenen Wochen ertragen mussten, zwar nicht verursacht, aber verschärft. Als Gegenmaßnahme Preis wie vor der Krise. Der Ukraine-Krieg hat die hohen, die Autofahrer in den vergangenen Wochen ertragen mussten, zwar nicht verursacht, aber verschärft. Als Gegenmaßnahme senkt die Bundesregierung nun ab Mittwoch, 1. Juni, für einen begrenzten Zeitraum ihre Steuer auf die Kraftstoffe . Viele, so auch in Ulm, sind deshalb nun unterwegs, um ihren Tank zu füllen - hoffentlich zu einem vergleichbarenwie vor der Krise.

Die Preise an den Tankstellen in Ulm und 5 Kilometer Umkreis am Dienstag, 31.05, gegen 17 Uhr.

© Foto: Screenshot clever-tanken.de,SWP

Tankstellen kann man gerade in Ulm und in der Nähe am günstigsten Sprit tanken – weitere günstige Tankstellen findet ihr unter Doch wo schlägt die Steuersenkung aktuell am stärksten für den Endverbraucher durch? An diesen jeweils dreikann man gerade in Ulm und in der Nähe am günstigsten Sprit tanken – weitere günstige Tankstellen findet ihr unter www.clever-tanken.de . Leider ist aufgrund der hohen Zugriffe die Webseite nicht erreichbar.

Die Seite clever-tanken.de ist monmentan überlastet.

© Foto: screenshot

Die drei günstigsten Tankstellen für Super E5 – Literpreis (6.11 Uhr)

RAN (Blaubeurer Straße 25): 1,79 Euro (6.11 Uhr)

HEM (Keplerstraße 2): 1,79 Euro (6.11 Uhr)

AVIA (Blaubeurer Straße 32): 1,80 Euro (6.11 Uhr)

Die drei günstigsten Tankstellen für Diesel – Literpreis (6.11 Uhr)

RAN (Blaubeurer Straße 25): 1,80 Euro (6.11 Uhr)

HEM (Keplerstraße 2): 1,80 Euro (6.11 Uhr)

AVIA (Blaubeurer Straße 32): 1,81 Euro (6.11 Uhr)

Im Vergleich zu Dienstagabend unterscheiden sich die Preise am Tag, an dem die Steuersenkung wirksam wird, bereits am frühen Morgen deutlich: Bis zu 20 Cent pro Liter günstiger ist der Sprit am Mittwochmorgen.