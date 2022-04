Es ist nach 12 Uhr Mittag und Rabbiner Shneur Trebnik von der Israelitschen Religionsgemeinschaft in Ulm hat zwar jetzt einen Pressetermin in der Synagoge am Weinhof. Doch kurz vorher sucht eine junge Frau seinen Rat. Sie will Verwandte aus der Ukraine so schnell wie nur möglich nach Ulm holen. Was...