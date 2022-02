Zusammen mit einigen Mitgliedern des „Pakts der Freien Städte“, haben die beiden Oberbürgermeister der Städte Ulm und Neu-Ulm, Gunter Czisch und Katrin Albsteiger, in einem offiziellen Brief an den Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, ihre Solidarität mit Kiew und der Ukraine bekundet,...