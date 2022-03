Es werden mehr: Seit einer Woche lernt ein geflüchtetes, ukrainisches Mädchen am Humboldt-Gymnasium in Klasse 10. Am Schubart-Gymnasium lernen mittlerweile zwei Geflüchtete in der Kursstufe und am Scholl-Gymnasium sechs Geflüchtete, verteilt in jeweiligen Klassenstufen. „Die Jugendlichen komme...