Die steigende Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht und Adipositas, also sehr starkem Übergewicht, ist ein besorgniserregender Trend, so das Urteil der Uniklinik Ulm in einer Mitteilung. Sie berät Eltern.

Infoveranstaltung am 10. Oktober

Um dieser Herausforderung entgegenzuwirken un...