Eine 25-jährige Frau musste am 21. Juni diesen Jahres einen wahren Alptraum erleben: Drei Männer überwältigten sie vormittags gegen 11 Uhr an der Tür ihrer Wohnung in der Konrad-Röntgen-Straße in Blaustein. Sie bedrohten sie mit einem Messer, zerrten sie durch das Haus auf der Suche nach Wert...