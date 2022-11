Bis Ende 2022 will die Plattform Uber Eats, ein Schnelllieferservice für Essensbestellungen, in 60 deutschen Städte vertreten sein. Zuletzt kamen Darmstadt, Gelsenkirchen, Leverkusen, Mönchengladbach und Pforzheim dazu. Aber auch im kommenden Jahr will das Unternehmen das Geschäftsgebiet weiter ...