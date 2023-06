Musikalische Reisen in entfernte Länder, Gastronomie für jeden Geschmack und entspanntes Flanieren rund um den Martinsturm und den Pfleghof – all dies gibt es beim 17. Langenauer Turmfest am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni. Das Event will nach Angaben des Kulturbüros der Stadt Langenau auch ein Zeichen setzen für Weltoffenheit, Toleranz und ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster Herkunft.

Volkstümliches, Hip-Hop, Funk und Soul, Afro-Pop, Latin-Musik, virtuose Balkanklänge, Rockmusik für Kinder bis hin zu Hausmusik von der Ostalb sind auf den drei Bühnen zu sehen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Verantwortlich für die Organisation ist das Kulturbüro, beteiligt sind 21 Vereine und Organisationen.

Startschuss fällt am Samstag um 18.45 Uhr mit Fassanstich

Auftakt ist am Samstag um 18.45 Uhr mit dem Fassanstich auf dem Kirchplatz. Anschließend sorgen dort die „Dellnhauser Musikanten“ mit bayrischer Volksmusik für Stimmung. Im Pfleghof präsentiert „Zweierpasch“ von 19 Uhr an Hip-Hop für das junge beziehungsweise jung gebliebene Publikum. Partystimmung verspricht ab 21.30 Uhr „Fatcat“. Wer es etwas ruhiger mag, der ist bei der Bühne im Kirchgarten gut aufgehoben. Ab 20 Uhr unterhält dort die Sängerin und Gitarristin Nina Ogot samt Band mit Afropop aus Kenia das Publikum. Am Samstag gibt zudem eine Turmführung für Kinder um 20 Uhr und eine für Nachtschwärmer um 22.30 Uhr.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr (Thema: „Quelle des Lebens“) in der Martinskirche beginnt das Programm am Sonntag. Ebenfalls um 10 Uhr findet ein ökumenischer Kindergottesdienst im evangelischen Gemeindehaus statt. Unterm Titel „Martins Türme“ gibt es am Sonntag eine Kirchenerkundung zur bewegten Geschichte der Türme der Martinskirche: um 11.45 und 15.45 Uhr (Teilnehmerzahl begrenzt). Treff ist vor dem Hauptportal. Kostenlose Mitmach-Karten sind am Samstag in der „Luther-Ecke“ erhältlich.

„Peleme“ rockt im Kirchhof

Ab 11.15 Uhr spielt die Stadtkapelle auf dem Kirchplatz. Um 14.15 Uhr gibt es dort Vorführungen der FC-Karate-Abteilung, ab 15.30 Uhr spielen dort die „Dirndelstürmer“.

Auf der Bühne im Kirchgarten treten ab 13 Uhr die Showtanzgruppen des TSV Langenau auf. Es gibt klassischen, indischen Tanz dargeboten von Mom Rudra Dutta und der jungen Langenauer Sängerin Chiara Jo. Im Kirchhof rockt von 14.30 Uhr an „Pelemele“, „Foaie Verde“ mit ihren Balkan-Klängen beschließen dann um 16 Uhr das dortige Programm.

Lara, bekannt aus der TV-Show „The Voice Kids“, tritt auf

Im Pfleghof betritt um 11.30 Uhr die Stimme aus „The Voice Kids“, Lara Karaman, mit ihrem Vater Abi die Bühne. Karibische Klänge bieten ab 15 Uhr Yarima Blanco y Son Latinom. Zum Abschluss steht ab 18 Uhr „Herr Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle“ auf der Bühne.

Am Nachmittag bietet die evangelische Kirchengemeinde überdies von 13 bis 18 Uhr im Gemeindehaus ein Kinderprogramm an.

Info Das ausführliche Programmheft ist in Bürgerbüro, Stadtbücherei und Buchhandlung Mahr erhältlich. Weitere Informationen gibt es auch auf www.langenau.de.