„Nach 4 Jahren, 8 Monaten und 20 Tagen: Freispruch in beiden Anklagepunkten!“ So reagierte Mesale Tolu um 12.30 Uhr auf Twitter auf die Urteilsverkündung eines türkischen Gerichts in Istanbul am Montag um 12 Uhr. Zwar hatte sich der Freispruch bereits bei einer Verhandlung gegen die 37-jährig...