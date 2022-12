Aus. Schluss. Vorbei. An den Betonsäulen vor dem Café Tröglen am Münsterplatz liest man schwarz auf weiß: „Leider schließen wir unseren Betrieb am Samstag, 10.12.“ Dann bedankt sich der Pächter, die Familie Kraus, nach 25 Jahren bei seinen Kunden und Gästen für die jahrelange Treue. T...