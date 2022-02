Ein Grablicht und ein kleiner Blumenstrauß stehen am Tag nach dem tödlichen Bahnunfall in Langenau als Zeichen der Trauer neben dem Bahnübergang an der Riedheimer Straße. Die Betroffenheit in der Kleinstadt ist groß, nachdem dort am Donnerstagmittag ein 37-jähriger Mann und eine 31-jährige Fr...