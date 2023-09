Am Freitagmittag (08.09.), gegen 11.30 Uhr, war eine 86-jährige Frau in Dornstadt an der Langen Straße unterwegs. Sie wollte gerade die Straße überqueren, als sie von einem Auto, in dem eine 80-jährige Fahrerin saß, angefahren wurde.

Autofahrerin übersieht Fußgängerin

Diese scherte mit ihrem Mercedes vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein und übersah wohl die Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 86-Jährige und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus, wo sie am Sonntag (10.10.) ihren Verletzungen erlag. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls auf.

Nach Kollision verstorben: In Laupheim endet ein Unfall tödlich