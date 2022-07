Am Dienstagabend um kurz vor 19.30 Uhr ist beim Flugplatz in Mengen ein Mann ums Leben gekommen. Er war allein an Bord des sogenannten Gyrokopters, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Anfänglich sei noch unklar gewesen, ob eine zweite Person an Bord gewesen sei. ...