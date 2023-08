Immer das gleiche Spiel vor dem Vereinsheim des TSV Erbach. Am Samstagnachmittag hetzen wiederholt junge Männer heran. Eine Woche später ist es der Freitag, aber abends, auch am darauffolgenden Dienstag dasselbe Spiel. Das bleibt so übers ganze Jahr. Als Kernzeiten kristallisieren sich etwa 15 ...