Wer mittwochs oder samstags über den Ulmer Wochenmarkt schlendert, kann den Stand der seit 1898 bestehenden Gärtnerei Gairing kaum übersehen. Obst und Gemüse gibt es da nämlich nicht nur in großer Anzahl, sondern auch in verschieden Farben und Formen. Kerstin Gairing hat die Gärtnerei von ihren Eltern übernommen und präsentiert vier Sorten an selbstangebauten Auberginen. Die weißen Riesenauberginen stechen besonders hervor. Laut Gairing sind diese eine Unterzucht, die, verglichen mit den violetten Sorten, süßlicher im Geschmack ist.

Als Tipp empfiehlt sie: die Scheiben leicht zu salzen, damit das Wasser austritt, und anschließend im Grill braten. Die gegrillten Auberginenscheiben legt man im Anschlussauf ein Baguette, und schon hat man einen schnellen Abendsnack.

Herzhaft zubereitet – griechische Art

Wer es lieber etwas herzhafter mag, kann die Auberginen auch in einem Auflauf griechischer Art ausprobieren. Laut Gairing werden die Auberginen dazu erst gebacken und dann halbiert und ausgehöhlt. In die `leeren`Hälften kommt dann wieder das Fruchtfleisch mit Hackfleisch vermischt. „Wer es vegetarisch lieber mag, kann statt dem Hack auch Tomaten nehmen.“ Die gefüllten Auberginenhälften werden dann mit Käse überbacken. Wem das immer noch nicht an Auberginen ausreicht, der findet an Gairings Stand sogar eine weitere Spezialität: Mini-Auberginen aus italienischer Zucht und mit einem besonders intensiven Geschmack – ideal für sommerliche Grillabende und Ratatouille.

