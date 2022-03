Einen Tipp für ein „Hausfrauen-freundliches“ Rezept hat Valeria Schick vom Roggenburger Landhandel parat, die mittwochs und samstags auf dem Neu-Ulmer Wochenmarkt ist. Sie verkauft Hähnchen und Eier von Landwirten, die ihr Futter selbst herstellen und den Tieren länger Zeit zum Wachsen geben als in der konventionellen Aufzucht, wie Schick sagt. Seit zwei Jahren entbeint der Landhandel Hähnchenschenkel, um diese besser an den Mann und die Frau zu bringen. „Das Muskelfleisch mit Haut, Pollo Fino heißt das, mag unsere Familie am liebsten im Backofen auf einem Gemüsebett.“

Dazu braust sie das Fleisch kalt mit Wasser ab, trocknet es ab und gibt es – gesalzen und gepfeffert – in eine feuerfeste Form, in der schon der Geflügelfonds, den Schick ebenfalls verkauft, sowie Gemüse je nach Geschmack in mundgerecht geschnittenen Stücken verteilt sind. Bei 160 Grad braucht das Ganze dann etwa 40 Minuten Zeit. Dazu gibt es am Ende noch einen Datteldipp: aus Schmand, weißem Naturfrischkäse, klein geschnittenen, getrockneten Datteln und einer klein gewürfelten Knoblauchzehe – mit Salz, Pfeffer und etwas Currypulver gewürzt.

Und noch einen Extra-Tipp hat Schick bei der Zubereitung: „Wer eine Grill-Funktion im Ofen hat, kann das Fleisch am Schluss noch fünf Minuten knusprig braten.“

